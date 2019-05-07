بومبيو يرجئ زيارته إلى برلين لـ"ظروف ملحة"

قرّر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو إلغاء زيارته، التي كانت مقررة لبرلين اليوم الثلاثاء، مبرراً ذلك بظروف ملحة، حسبما أكد متحدث باسم السفارة الأميركية في برلين.

وقال المتحدث إن الزيارة ستعوض قريباً، مضيفاً: "علينا للأسف وبسبب ظروف ملحة أن نعيد تحديد موعد المقابلات". وشدد المتحدث على أن بومبيو يعتزم القدوم لبرلين قريباً.

وكان بومبيو يعتزم زيارة برلين بعد نحو سنة من توليه منصبه، ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأميركي في برلين بنظيره الألماني، هايكو ماس، أولاً، ثم بالمستشارة أنجيلا ميركل.

وكان ماس قد قال في تصريح لشبكة صحف RND الألمانية بشأن مقابلته مع بومبيو، إنه لا يمكن حل جميع القضايا والصراعات الكبيرة الرئيسية على الصعيد الدولي، إلاّ من خلال الحوار مع الولايات المتحدة، وأضاف: "نحن بحاجة لتواصل وثيق مع واشنطن، لذلك فإن لدينا مصلحة حيوية في التعاون مع الأميركيين وتوضيح الموقف الأوروبي بشأن القضايا الدولية الملحة".

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وتشهد العلاقات الألمانية الأميركية توتراً، منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه مطلع 2017.

وتتهم الحكومة الأميركية ألمانيا، شريكها في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، بقلة الإنفاق العسكري، وتنتقد بشدة مشروع خط نورد ستريم 2 الألماني الروسي، وتهدد ألمانيا بفرض جمارك عقابية على صادراتها بسبب الفائض التجاري لألمانيا.