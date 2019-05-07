برلين تعتبر قرار إعادة انتخابات بلدية إسطنبول "غير مفهوم"

انتقد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، قرار إعادة إجراء انتخابات بلدية إسطنبول بوصفه "غير شفاف وغير مفهوم بالنسبة لنا".

وقال ماس في تصريحات "إرادة الناخبين الأتراك هي فقط من تقرر من يتولى رئاسة بلدية إسطنبول".

ورحّب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، بقرار إعادة إجراء انتخابات بلدية إسطنبول بعد شكاوى من "مخالفات" ووصفه بأنه "أفضل خطوة" للبلاد.

ويجري مرشح المعارضة التركية، الذي أبطلت لجنة الانتخابات فوزه برئاسة بلدية إسطنبول بعد أن أمرت بإعادة إجراء الانتخابات، محادثات مع زعيم حزبه اليوم، لمناقشة الاستراتيجية المقبلة.

وتأتي المحادثات غداة قرار اللجنة العليا للانتخابات إعادة إجراء الانتخابات البلدية بعد طعن حزب الرئيس رجب طيب اردوغان الحاكم بالنتيجة، وتنديده بـ"مخالفات" وبـ"جريمة منظمة" في تلك الانتخابات.

واعتبرت خسارة إسطنبول، عصب الاقتصاد في الدولة وأكبر مدنها، صفعة لحزب العدالة والتنمية الذي حكم وأسلافه المدينة طيلة 25 عاماً.

ومنح إمام أوغلو، وهو رئيس بلدية سابق، المعارضة أملاً جديداً بعد الفوز المذهل في إسطنبول.

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وشكّل فوزه بهامش ضئيل نكسة غير مسبوقة لأردوغان، الذي نشأ في هذه المدينة وأصبح رئيس حكومة ثم رئيساً بعد أن تولى رئاسة بلدية إسطنبول.

غير أن إمام أوغلو وعد في خطابه بعدم الاستسلام وخرج أكثر قوة. وقال أمام الآلاف من أنصاره في منطقة بيليكدوزو بضواحي إسطنبول حيث كان رئيس بلدية "ربما تشعرون بالاستياء لكن لا تفقدوا الأمل".

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وقال الاتحاد الأوروبي الإثنين إن تبرير "القرار الذي تترتب عليه آثار مهمة" والذي اتخذته هيئة الانتخابات "يجب أن يكون متاحاً أمام تدقيق الشعب من دون تأخير".

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في بيان إن "ضمان عملية انتخابية حرة وعادلة وشفافة ضروري لأي ديموقراطية وهو في صميم علاقات الاتحاد الأوروبي مع تركيا".