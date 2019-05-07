"النقد الدولي": التوترات التجارية بين أميركا والصين تهدد الاقتصاد العالمي

أصدرت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الثلاثاء، تحذيراً جديداً بشأن التوترات التجارية العالمية والتهديد الذي تمثله على اقتصاد العالم.

يأتي هذا التحذير بعد يومين من نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب تغريدات يحذر فيها من أنه سوف يقوم بفرض رسوم جديدة على الصين، مما يظهر تصاعدا في الأعمال التوترات بين الدولتين في ظل المباحثات الدائرة للتوصل لحل بين الدولتين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاجارد القول "أعتقدنا أن هذا التهديد يتلاشى وأن العلاقات تتحسن وأننا نتحرك نحو التوصل لاتفاق".

وأضاف" نأمل أن يكون هذا هو المسار المستمر اتباعه، ولكن التعليقات والتغريدات التي رصدناها ليست جيدة".

وكانت وزارة التجارة الصينية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم اعتزام نائب رئيس وزراء الصين "ليو هي" السفر إلى واشنطن لعقد جولة جديدة من المحادثات التجارية مع الجانب الأميركي تبدأ الخميس المقبل وتستمر يومين.

يذكر أن زيارة "ليو" لواشنطن معلن عنها منذ أسابيع لكن الشكوك بدأت تحيط بها في أعقاب التهديدات التي أطلقها الرئيس الأميركي دونالد ترامب يوم الأحد الماضي بفرض رسوم إضافية على السلع الصينية.

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وكان ترامب قد قال في تغريداته إنه يعتزم زيادة الرسوم على بضائع صينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25 %، كما ألمح إلى أنه قد يفرض رسوماً "لفترة قصيرة" على بضائع صينية بقيمة 325 مليار دولار.

وقالت لاجارد "من الضروري حل التوترات التجارية بطريقة مرضية للجميع".

وأوضحت "اليوم، يبدو واضحاً أن التوترات بين أميركا والصين تمثل تهديداً للاقتصاد العالمي".

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