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صفارات الإنذار تدوّي في تل أبيب عن طريق الخطأ! دوت صفارات الإنذار الإسرائيلية اليوم الثلاثاء بشكل مفاجئ عن طريق الخطأ في تل أبيب، بعد يوم من إعلان وقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية في غزة، ما تسبب في بلبلة بين سكان المدينة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب بمنطقة مبنى الكرياه، مشيرة إلى أنه ربما حصل خلل فني، ويجري الآن فحص ظروف وأسباب تفعيل الصفارات من قبل قيادة الجبهة الداخلية.

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لكن صحيفة "يديعوت أحرونوت" أوضحت السبب بالقول: "أثناء اختبار مكبرات الصوت، ضغطت إحدى المجندات بطريق الخطأ على مفتاح صفارات الإنذار في تل أبيب التي استمرت لمدة 12 ثانية".