كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرشح المعارضة التركية بإسطنبول: إعادة الانتخابات ضربة قوية للديمقراطية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال مرشح المعارضة التركية الفائز ببلدية إسطنبول أكرم أوغلو، إن إعادة الانتخابات ضربة قوية للديمقراطية في تركيا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، اعتبر حزب المعارضة الرئيسي أن قرار إعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول "دكتاتورية صريحة"، وذلك بعدما قرر مجلس الانتخابات إلغاء نتيجة التصويت التي شكلت هزيمة قاسية لحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان.

Advertisements

وقال أونورسال أديغوزيل نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، على "تويتر": "من غير المشروع الانتصار على حزب العدالة والتنمية".

وأضاف: "هذا النظام الذي يلغي إرادة الشعب ويتجاهل القانون، ليس ديمقراطيا ولا شرعيا. هذه دكتاتورية صريحة".