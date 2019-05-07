كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يسقط طائرة حربية تابعة لميليشيات طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسقطت قوات الجيش الوطني الليبي، الثلاثاء، طائرة تابعة للميليشيات في منطقة الهيرة جنوبي العاصمة طرابلس، حسبما أفادت مصادر "سكاي نيوز عربية".

ويوم الأحد، دعا قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، إلى استمرار القتال في طرابلس، مشيرا إلى أن شهر رمضان "يزيد عزيمتنا"، ومنوها بعدد من التعليمات القتالية المهمة.

ومنذ الرابع من أبريل، تشن قوات الجيش الليبي هجوما على طرابلس، بهدف تطهيرها من الميليشيات المتطرفة والمسلحين المتحالفين معها.

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وبعد تقدم سريع تقف قوات الجيش على أبواب العاصمة، بمواجهة الميليشيات المدعومة أيضا من مجموعات مسلحة في مدينة مصراتة.

وتدور معارك يوميا في الضاحية الجنوبية للعاصمة، وكذلك في جنوبي المدينة.