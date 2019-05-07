كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محادثات مشتركة بين "بومبيو" و"لافروف" في سوتشي الروسية 14 مايو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة أنباء "ريا" الروسية عن مصدر في وزارة الخارجية الروسية، قوله اليوم الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، سيجري محادثات مع نظيره الروسي، سيرجي لافروف، في مدينة سوتشي بجنوب روسيا يوم 14 مايو.

وحسبما أوردت "رويترز"، من المتوقع، أن يناقش الرجلان الأزمة السياسية في فنزويلا والبرنامج النووي لكوريا الشمالية.

ووفق الوكالة، لن يكون هناك نقص في الموضوعات الأخرى التي يتعين على "بومبيو" و"لافروف" مناقشتها، حيث لا تزال روسيا والولايات المتحدة على خلاف بشأن سوريا وأوكرانيا والحد من الأسلحة النووية، وكذلك احتجاز بول ويلان، وهو جندي سابق من مشاة البحرية الأمريكية سابقًا، متهم بالتجسس وهو ما ينكره.