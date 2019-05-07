كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تبدأ العمل على بناء أول حاملة طائرات نووية فى 2023 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الثلاثاء، أن بحث وتطوير العمل على صناعة أول حاملة طائرات روسية تعمل بالطاقة النووية سيبدأ فى 2023، حسب ما جاء فى برنامج تسليح الدولة.

ونقلت الوكالة عن مصدر فى صناعة بناء السفن، لم تكشف عن هويته، قوله إن "بناء حاملة طائرات جديدة تم إدراجه فى برنامج تسليح الدولة بحلول 2027 على أن يبدأ (العمل) فى 2023".

وأوضح المصدر أن السفينة ستحتوى على وحدة طاقة نووية على أن تكون بإزاحة نحو 70 ألف طن، لكنه لم يحدد التكلفة المقدرة لبناء حاملة الطائرات أو المدة التى يستغرقها.

Advertisements

وأشارت الوكالة إلى أن المؤسسة المتحدة لبناء السفن التابعة للحكومة الروسية لم تتلق بعد أى مواصفات تصميم للسفينة المحددة من وزارة الدفاع الروسية، موضحة أنه بناء على ذلك لم تتوقف عن وضع مقترحات لسفن متقدمة بما فيها حاملة طائرات، مضيفة أنه فى حالة تلقى أمر من وزارة الدفاع ستكون الشركات التابعة للمؤسسة جاهزة للتنفيذ.

ونوهت الوكالة بأن الاتحاد السوفيتى بدأ بناء حاملة الطائرات النووية "يوليانوفسك"، لكن انحلال الاتحاد السوفيتى أدى إلى تعليق العمل عليها، بل وتم تفكيك هيكل السفينة الذى تم بناؤه جزئيا آنذاك.