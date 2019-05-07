كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكالة الأمم المتحدة للبيئة تحذر من آثار ارتفاع استخدام الرمال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة من الإفراط في استخدام موارد الرمال، قائلًا، إن الزيادة في الطلب تبلغ ثلاثة أضعاف على مدار العشرين عامًا الماضية، وسط تزايد عدد السكان والتوسع الحضري وأعمال البناء ساهمت في تآكل الشواطئ والفيضانات والجفاف.

وفي تقرير جديد صدر اليوم الثلاثاء، حث برنامج الأمم المتحدة للبيئة على إعادة التفكير في استخدام ثاني أكبر مورد مستخرج في العالم، بعد الماء، من قبل الصناعة والحكومات والجمهور.

وقال برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن الطلب على الرمال والحصى يتراوح بين 40 و 50 مليار طن كل عام، وأشار إلى الحاجة إلى الحفاظ على وإعادة التدوير والبحث عن بدائل مثل نشارة الخشب.

ومن جانبه، قال باسكال بيدوزي، مدير برنامج الأمم المتحدة للبيئة بجامعة جنيف، إنه يجب التفكير أكثر: "لسنا أذكياء بشأن كيفية استخدامنا للرمال، لأننا نعتقد، أن هذا مجرد رمل".