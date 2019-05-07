كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطر ترسل 480 مليون دولار إلى غزة بعد هدنة مع إسرائيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية القطرية في بيان لها، إن قطر تعهدت بتقديم 480 مليون دولار لدعم الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة.

وخصصت قطر 300 مليون دولار في شكل منح وقروض لدعم ميزانية السلطة الفلسطينية لقطاعي الصحة والتعليم.

كما سيخصص مبلغ 180 مليون دولار الآخر للإغاثة العاجلة والدعم الإنساني، بالإضافة إلى دعم برامج الأمم المتحدة ودعم خدمات الكهرباء لضمان وصول مختلف قطاعات الشعب الفلسطيني إليها.