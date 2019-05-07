كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصدر عسكري: تركيا ترسل قوات إلى روسيا للتدريب على أنظمة إس-400 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح مصدر عسكري كبير في أنقرة، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم إرسال نحو 100 جندي تركي إلى روسيا في أواخر مايو لمعرفة كيفية تشغيل أنظمة الدفاع الجوي إس-400 التي تشتريها أنقرة من موسكو.

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك": "في أواخر مايو سيتوجه نحو 100 من جنودنا إلى روسيا للتدريب على عملية إس-400".

أنهت روسيا وتركيا اتفاقية قرض بقيمة 2.5 مليار دولار لشحن ما مجموعه أربع مجموعات من أنظمة إس-400 في ديسمبر 2017، ومن المقرر تسليمها أول يوليو 2019.