كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلغاء اجتماع مشترك بين "بومبيو" و"ميركل" بسبب "قضايا ملحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان، إن اجتماعًا مقررًا بين وزيرة الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد تم إلغاؤه.

وأضافت السلطات، أنه يجب تأجيل المحادثات بسبب "القضايا الملحة". ومع ذلك، فإن الهيئة الرسمية لم تحدد أسباب إلغاء الاجتماع أو تقديم أي تفاصيل أخرى.

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ووفقًا لوزارة الخارجية: "يتطلع بومبيو إلى الوجود في برلين قريبًا للمشاركة في مجموعة الاجتماعات المهمة التي تم تحديدها".

ولم تكن هناك تعليقات فورية حول تأجيل الاجتماع من ميركل أو وسائل الإعلام.