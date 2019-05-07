كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مخاوف من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الأسهم الأمريكية تعوض بعضا من الخسائر التي منيت بها عند افتتاح جلسات أمس الاثنين وسط مخاوف بتصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وفق ما ذكرته صحيفة وول ستريت جورنال.

وزادت تلك المخاوف عقب التهديدات التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة الرسوم المفروضة على الواردات الصينية، إلا أن حدتها تراجعت مع تجاهل المستثمرين لتلك التهديدات ومواصلة ثقتهم في عوامل أخرى ساعدت على تعزيز الأسواق هذا العام، والتي من بينها السياسة التيسيرية للاحتياطي الفيدرالي وتحسن البيانات الاقتصادية للولايات المتحدة.