كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بابا الفاتيكان يصل مقدونيا الشمالية فى أول زيارة من نوعها للبلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل بابا الفاتيكان البابا فرانسيس اليوم الثلاثاء، إلى مقدونيا الشمالية فى أول زيارة من نوعها للبلاد؛ وذلك من أجل تشجيع سكوبى على المضى قدما فى جهود الاندماج مع المؤسسات الأوروبية.

وذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية أن البابا سيجرى خلال الزيارة محادثات مع الرئيس المنتهية ولايته "جورجى إيفانوف"، ويلتقى مع عدد من المسئولين الحكوميين، والصلاة عند النصب التذكارى للأم تريزا.

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من جانبه، قال سكرتير الدولة لوزارة الخارجية فى مقدونيا الشمالية "فيكتور ديمفوسك" إن هذه الزيارة تاريخية وتأتى فى لحظة حاسمة تسعى فيها بلاده إلى الانضمام للاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلسى (ناتو).