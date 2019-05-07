كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسئول أفغاني: "طالبان" تستهدف نقاط التفتيش الأمنية وتقتل 8 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر مسؤول أفغاني،أإن طالبان استهدفت نقاط التفتيش الأمنية في مقاطعة تخار شمال شرق أفغانستان، مما أسفر عن مقتل ثمانية من أفراد قوات الأمن.

وقال وافي الله رحماني، رئيس المجلس الإقليمي، إن ثلاثة جنود وخمسة من رجال الشرطة قُتلوا في الهجوم الذي وقع مساء الاثنين في منطقة خواجا بهاودين.

وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم. ويشن المتمردون هجمات شبه يومية على القوات الأفغانية، حتى مع تسارع جهود السلام لإيجاد نهاية لحرب أفغانستان التي استمرت 17 عامًا.