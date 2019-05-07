في أول أيام رمضان.. إحباط تهريب طن و280 كيلو من خيار البحر في العيون

تمكنت عناصر مفوضية شرطة مرسى العيون، في ساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، من إيقاف خمسة أشخاص أعمارهم تتراوح ما بين 24 و 40 سنة من أجل حيازة ومحاولة تهريب خيار البحر الممنوع اصطياده.

وجرى حجز كمية مهمة منه بلغت 1طن و280كلغ، كما تم حجز السيارة التي تم إيقافها بداخل الميناء.

هذا، وسيتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.