أردوغان: قرار إعادة انتخابات بلدية إسطنبول “أفضل خطوة” للبلاد

رحب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الثلاثاء، بقرار مثير للجدل، يتعلق بإعادة إجراء انتخابات بلدية اسطنبول، بعد شكاوى من “مخالفات”، ووصفه بأنه “أفضل خطوة” للبلاد.

وقال إردوغان خلال اجتماع لاعضاء حزبه في البرلمان :”نرى هذا القرار أفضل خطوة من شأنها تعزيز إرادتنا لحل المشكلات ضمن إطار الديموقراطية والقانون”.

ويجري مرشح المعارضة التركية الذي أبطلت لجنة الانتخابات فوزه برئاسة بلدية اسطنبول، بعد أن أمرت بإعادة إجراء الانتخابات، محادثات مع زعيم حزبه اليوم الثلاثاء، لمناقشة الاستراتيجية المقبلة.

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والتقى أكرم إمام أوغلو الذي فاز في الانتخابات البلدية المثيرة للجدل في اسطنبول بهامش ضئيل في 31 مارس، مع زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو، وسيلتقي في وقت لاحق بزعيم حزب “الجيد” ميرال اكشينار، وفق حزب الشعب الجمهوري.

وتأتي المحادثات غداة قرار اللجنة العليا للانتخابات إعادة إجراء الانتخابات البلدية بعد طعن حزب الرئيس رجب طيب اردوغان الحاكم بالنتيجة وتنديده ب”مخالفات” وب”جريمة منظمة” في تلك الانتخابات.

واعتبرت خسارة اسطنبول، عصب الاقتصاد في الدولة وأكبر مدنها، صفعة لحزب العدالة والتنمية الذي حكم واسلافه المدينة طيلة 25 عاما.