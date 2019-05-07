فالفيردي قبل مواجهة ليفيربول: ” يجب نسيان مباراة الذهاب”

قال إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، الاثنين إنه يجب عليهم دخول مباراة إياب نصف نهائي دوري الأبطال أمام ليفربول الإنجليزي على ملعب (أنفيلد رود) الثلاثاء “وكأن شيئا لم يحدث” في مباراة الذهاب التي حسمها البلاوجرانا (3-0).

وقال فالفيردي خلال المؤتمر الصحفي “وضعنا خطة المباراة دون النظر لنتيجة الذهاب، وبهدف الخروج بالفوز من هنا. أي تفكير في الاعتماد على نتيجة الذهاب سيكون خطئا كبيرا من جانبنا. علينا اللعب وكأن شيئا لم يحدث”.

وبسؤاله حول اعتماد فريقه على الاستحواذ على الكرة بشكل أكبر مما حدث في مباراة الذهاب لتجنب الانجراف لأسلوب الفريق الإنجليزي المعتمد على الكر والفر، أوضح مدرب البلاوغرانا “بالطبع كل فريق له أسلوبه. الأمر يتعلق دائما بكيفية تسيير المباراة بأسلوب لعبك. عندما يضغط عليك المنافس، ويهاجمك بكرات سريعة جدا، فتجد نفسك مجبرا على عدم التوقف في بعض الأحيان، ولكن ليس علينا التفكير في الاستحواذ على الكرة، علينا أن نهاجم”.

وشدد فالفيردي على “الحالة الجيدة لجميع اللاعبين” خلال مباراة بهذا الحجم، لاسيما بعدما أراح العديد من النجوم في مباراة سيلتا فيجو السبت الماضي في الليغا. “أرحت بعض اللاعبين لعدم تعرض أي منهم للإصابة، وهو الأمر، كما شاهد الجميع، يمكن أن يتسبب في مشكلة، كما حدث مع ديمبيلي”.

وعن غيابات ليفربول، الذي سيفتقد لخدمات الثلاثي المصري محمد صلاح والبرازيلي روبرتو فيرمينو والغيني نابي كيتا، اعتبر المدرب الباسكي أنهم “لاعبون مهمون”، ولكنه لا يشغل باله بهذا الأمر. “بالطبع لا نحب أن يتعرض أي لاعب للإصابة. مشاهدتهم داخل الملعب كان ليصبح أمرا استثنائيا. لا نعلم مدى تأثير غيابهم داخل الملعب”.