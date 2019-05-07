ثلاثة أرباع العاطلين المغاربة يتركزون في خمس جهات من أصل 16 جهة

كشفت المندوبية العامة للتخطيط، أمس الإثنين، عن خارطة توزيع العاطلين المغاربة والنشيطين، على مستوى جهات المملكة، خلال الربع الأول من العام الجاري، لتميط اللثام عن تمركز العاكلين في خمس جهات، وتكدس الفئة النشيطة كذلك في خمس جهات فقط من المملكة.

وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الربع الأول من سنة 2019 ، أن جهة الدار البيضاء سطات تأتي في المركز الأول بنسبة 22.6 في المائة من الساكنة النشيطة، تليها جهة الرباط سلا القنيطرة بنسبة 13.7في المائة ، ومراكش آسفي بنسبة 13.2 في المائة ، وفاس مكناس بنسبة 11.7في المائة، ثم طنجة تطوان الحسيمة بنسبة 11 في المائة.

وتشير المذكرة أيضا إلى أن أربع جهات تسجل معدلات نشاط تفوق المعدل الوطني المحدد في 46.2في المائة، ويتعلق الأمر بكل من جهات الداخلة واد الذهب بنسبة 67.7 في المائة، والدار البيضاء سطات بنسبة 49.4 في المائة، ومراكش آسفي بنسبة 47.9 في المائة، وطنجة تطوان الحسيمة بنسبة 46.6 في المائة، وبالمقابل فقد تم تسجيل أدنى المعدلات بجهتي العيون الساقية الحمراء بنسبة42.1 في المائة، وسوس ماسةبنسبة 43.3 في المائة.

وأضاف المصدر ذاته أن قرابة ثلاثة أرباع العاطلين أي 71.5 في المائة يتمركزون بخمس جهات، وهي جهة الدار البيضاء سطات بـنسبة 22.8 في المائة من العاطلين، والرباط سلا القنيطرة بنسبة 16.8 في المائة، وفاس مكناس بنسبة11.7 في المائة، و الجهة الشرقية بنسبة 11 في المائة، ثم جهة مراكش آسفي بنسبة 9.2 في المائة.

كما تجاوز معدل البطالة المعدل الوطني المحدد في 10 في المائة،بأربع جهات وهي جهة العيون الساقية الحمراء لتصل إلى 14.8في المائة، والرباط سلا القنيطرة لتصل إلى 12.2 في المائة، وسوس ماسة حيث تصل إلى 12 في المائة، و الدار البيضاءسطات التي تقدر فيها بـ10.1 في المائة.