في تعليقه على ارتفاع أسعار البصل الأحمر..الداودي: واش بغيتو نديروها كَديد!

في تعليق على الارتفاع الذي تشهده أسعار البصل، حيث بلغت في مختلف الأسواق الوطنية مابين 10 إلى 15درهم للكيلوغرام، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة لحسن الداودي، “البصل يصل وقتها كتنتب واش بغيتو نديروها كديد”.

وأضاف الداودي خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أمس الاثنين، ردا على تساؤل أحد النواب عن كيفية مواجهة الحكومة لارتفاع ثمن البصل، ”البصلة راه دخلت الخضارية، هذي البصلة اليابسة ديال العام لي فات، وهي بحال الثوم يصل وقتها تنبت”.

ويشار إلى أن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي، أطلقو حملة لمقاطعة البصل الاحمر تحت شعار “خليه يخماج”، تفاعلت معها عدة صفحات ومجموعات.

وعبر عدد من النشطاء مواقع التواصل عن إستيائهم من غلاء سعر البصل الأحمر، خصوصا و نحن على أبواب شهر رمضان، حيث يُعد البصل مادة حيوية لا محيد عنها في جميع الأطباق و الوجبات التقليدية.