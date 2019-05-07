لأول مرة منذ توليه الرئاسة؛ شعبية ترامب تتخطى عتبة 45%

القدس - بواسطة محمد عز العرب - في سابقة منذ دخوله البيت الأبيض في 20 كانون الثاني/ يناير 2017، تخطت شعبية الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، عتبة 45% بحسب معهد غالوب، الذي أفاد بأن 46% من الأميركيين يوافقون على عمل رئيسهم مقابل 50% لا يوافقون عليه، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وتبقى شعبية ترامب بين الجمهوريين مرتفعة جدا بنسبة 91%، مقابل 12% بين الديمقراطيين.

ووردت هذه الأرقام بعد نشر سلسلة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية وصدور تقرير المدعي الخاص روبرت مولر، الذي لم يُثبت وجود تواطؤ بين فريق حملة ترامب وروسيا، خلال انتخابات 2016.

وتستند الأرقام الجديدة على تحقيق أجراه المعهد بين 17 و30 نيسان/ أبريل، أي قبل الكشف عن رسالة وجهها مولر إلى وزير العدل بيل بار احتج فيها على تلخيص بار لنتائج التحقيق في مذكرة أصدرها.