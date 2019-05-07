اعتقال 3 أشخاص بشبهة الابتزاز والتهديد وتبييض أموال

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اعتقلت الشرطة ثلاثة أشخاص (31 و34 و39 عاما) من دير حنا وعرابة والمغار، أمس الإثنين، بشبهة الابتزاز والتهديد وتبييض أموال. واقتحمت الشرطة محلات تجارية ومنازل تعود للمشتبه بهم، وتم العثور على مبلغ مالي يقدر بمليون ونصف شيقل وسيارات فاخرة، وقامت بمصادرتها. هذا، ومن المزمع أن تنظر المحكمة في طلب الشرطة تمديد اعتقال المشتبه بهم على ذمة التحقيق.

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