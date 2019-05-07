غزة: إصابة شاب برصاص الاحتلال في بيت حانون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أُصيب، شاب فلسطيني، بجراح متوسطة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت حانون، شمال قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأطلقت قوات الاحتلال المتمركزة في أبراج المراقبة العسكرية على الشريط الحدودي شمال بيت حانون، الرصاص صوب مجموعة من الفلسطينيين، ما أدى إلى إصابة أحدهم برصاصة، نُقل على إثرها إلى مستشفى الإندونيسي في بلدة بيت لاهيا المجاورة لتلقي العلاج.

وتتعمد قوات الاحتلال إطلاق الرصاص على أي مواطن يقترب من الشريط الحدودي شمال وشرق القطاع.

وفي العدوان الإسرائيلي الأخير على القطاع، استشهد 27 فلسطينا وأصيب عشرات بجروح متفاوتة، فيما تم تدمير مئات المنشآت المدنية والمنازل والمحال التجارية.

وارتفعت حصيلة ضحايا التصعيد منذ صباح السبت، إلى 27 شهيدا وأكثر من 170 إصابة، في حين قُتل 4 مواطنين في إسرائيل، إثر سقوط صواريخ في جنوب البلاد.