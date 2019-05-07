النقد الدولي: الخلاف التجاري بين بكين وواشنطن يهدد الاقتصاد العالمي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، اليوم الثلاثاء، من أن الخلاف التجاري بين الصين والولايات المتحدة يشكل تهديدا للاقتصاد العالمي، بينما أكدت الصين أن نائب رئيس الوزراء سيصل الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات بشأن الرسوم الجمركية الأميركية.

وقالت لاغارد للصحافيين بعد مداخلة لها في منتدى باريس حول مديونية الدول النامية "من الواضح اليوم أن التوتر بين الولايات المتحدة والصين يشكل التهديد الذي يواجهه الاقتصاد العالمي" مبدية أسفها لـ"الشائعات والتغريدات غير المؤاتية" للتوصل إلى اتفاق.

وعلى صلة، أكدت الصين، اليوم، أن كبير المفاوضين التجاريين، ليو هي، سيتوجه إلى الولايات المتحدة لجولة جديدة من المحادثات التجارية هذا الأسبوع.

وقالت وزارة التجارة في بيان إن نائب رئيس الوزراء، ليو هي، سيكون في الولايات المتحدة يومي الخميس والجمعة.

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وتجري الزيارة بعد يوم من موعدها المتوقع إثر إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، زيادة الرسوم الجمركية على ما يصل إلى 200 مليار دولار من السلع الصينية إلى 25 بالمئة اعتبارا من الجمعة المقبل، مما تسبب باضطراب في الأسواق المالية العالمية.

وأدى الإعلان عن مشاركة ليو في المفاوضات المقبلة في واشنطن إلى ارتفاع أسواق الأسهم نظرا لأن وجوده قد يثير الآمال بأن التوصل لاتفاق لا يزال ممكنا.

وتسبب الإعلان عن زيادة الرسوم بهبوط حاد في أسواق المال العالمية، وأثار خوف المزارعين الأميركيين والشركات التي كانت تعوّل على حل للنزاع التجاري المستمر منذ عام، والذي أثر على ما مجموعه 360 مليار دولار من المبادلات التجارية الثنائية.