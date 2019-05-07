شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 5 مدنيين بانفجار لغم حوثي بتعز والان مع التفاصيل

قتل وأصيب خمسة مدنيين، الإثنين، إثر انفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية في أحد الطرق المؤدية إلى الريف الغربي لمحافظة تعز جنوب غرب اليمن.

وقال مصدر محلي وفقاً لـ"العين الإخبارية" إن لغما أرضيا زرعته خلايا موالية لمليشيا الحوثي الانقلابية في أحد الطرق انفجر بإحدى المركبات وخلف 5 قتلى وجرحى في عزلة حمير بمديرية مقبنة غربي تعز.

وتواصل مليشيا الحوثي الانقلابية صناعة وزراعة الألغام في طرق ومنازل ومزارع اليمنيين دون اكتراث بالخسارة التي تصيب المدنيين، ووسط صمت دولي غير مسبوق عن جرائم المليشيا الانقلابية بحق الشعب اليمني.

وتقول إحصائيات يمنية إن مليشيا الحوثي زرعت أكثر من مليون لغم منذ الانقلاب على السلطة قبل 4 سنوات، وتعد أكبر كمية ألغام زرعت منذ الحرب العالمية الثانية.