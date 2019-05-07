شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء... استشهاد 4 فتيات بلغم زرعته مليشيا الحوثي في حجور والان مع التفاصيل

استشهدت اربع فتيات في منطقة حجور بمحافظة حجة جراء لغم زرعته مليشيا الحوثي الارهابية. وذكرت مصادر ان الفتيات كن يمشين في الطريق بحجور فانفجر اللغم ما أدى إلى استشهادهن على الفور. والأسماء هي Advertisements أحلام محمد محسن عازب خدیجة عبدالله أحمد عازب حفصة علي محسن عازب صمود محمد علي عازب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأسماء... استشهاد 4 فتيات بلغم زرعته مليشيا الحوثي في حجور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.