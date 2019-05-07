شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الإمارات تفند مزاعم قطر امام محكمة العدل الدولية والان مع التفاصيل

تفند دولة الإمارات العربية المتحدة، مزاعم قطر بشأن التمييز ضد القطريين خلال جلسة لمحكمة العدل الدولية المنعقدة للنظر في المزاعم التي رفعتها قطر رداً على المقاطعة الإماراتية لقطر بسبب دعم الاخيرة للإرهاب . وقالت السفيرة الإماراتية في هولندا حصة العتيبة، أن الإمارت قطعت العلاقات مع قطر بسبب دعم الدوحة للجماعات الإرهابية . وأضافت أن قطر واصلت سياستها في دعم الإرهاب وتوفير الملاذ الآمن للجماعات الإرهابية .. مؤكدة أن القطريين يعيشون بأمان داخل دولة الإمارات . وأتهمت حصة العتيبة قطر بمنع مواطنيها من دخول الإمارات .

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