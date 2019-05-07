شكرا لقرائتكم خبر عن يمنيان يحصدان ميداليات دولية في مجال الصناعات الثقيلة والأغذية والان مع التفاصيل

حصد الباحث اليمني ماهر راجح، على الميدالية الذهبية في المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا ال(30) "ايتكس 2019" الذي تنظمه الحكومة الماليزية بمشاركة دولية واسعة.

كما حصد راجح في المركز الأول في مجال الهندسة الكيميائية والتكنولوجيا الحيوية عن المخترع الذي قدمه الباحث عن جامعة ملايا الماليزية باسم "السوائل الأيونية المذابة باعتبارها محاليل مذابة صديقة للبيئة ومتعددة المهام فيما الصناعات البيتروكيماوية والكيمياحيوية والغذائية"..

ويعمل الاختراع على استبدال المحاليل العضوية السمية باهظة الثمن والتي قد تؤدي إلى مرض السرطان بمحاليل جديدة صديقة للبيئة وبأسعار زهيدة بحيث يمكن استخدام هذه المحاليل في الصناعات الكيميائية المختلفة.

وحقق المخترع اليمني في مشاركته المقدمه للمعرض ضجة واسعة لدى الباحثين والمهتمين ومنظمي المعرض واهتمام الإعلام الماليزي نظراً للقفزة النوعية التي حققها المخترع في خدمة البيئة وعلوم الكيمياء الحيوية.

وتعد هذه هي الجائزة الذهبية الثانية التي يحوزها المخترع ماهر راجح خلال عام، حيث حصل على الأولى في فبراير من العام الجاري عن اختراع آخر في "ثورة السوائل الأيونية المذابة وسهولة الانصهار في الكيمياء الخضراء أو الصديقة للبيئة".

وقال الباحث في جامعة ملايا الماليزية ماهر راجح، وفقا لموقع نيوز يمن إن "المشاركة في مثل هذه المعارض العلمية فرصة كبيرة لتبادل الخبرات بين المشاركين، وإن من شأن مشاركة اليمن بها الاستفادة لتطوير المجالات البحثية والقطاعات الصناعية في اليمن مستقبلاً".

ودعا الباحث الحكومة اليمنية والسفارة والملحقية الثقافية بماليزيا إلى توفير منح دراسية للمبدعين ودعمهم وتعزيز مستوى العلاقات بين الجامعات والمؤسسات التعليمية اليمنية ومؤسسات التعليم في دول العالم بينها ماليزيا.

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من جانب آخر حاز الباحث اليمني سامي العليمي على الميدالية الفضية في المعرض ذاته في مجال الصناعات الميكانيكية عن ابتكاره المقدم للمعرض حول "تطوير تقنية الإنتاج الصناعي للمواد الهندسية المستخدمة في صناعة السيارات".

وقال الباحث سامي العليمي إن "الابتكار يتلخص في طريقه إنتاج المعادن في الصناعات الثقيلة من خلال دمج أكثر من عملية إنتاجية بغية خفض الكلفة المالية والعمالية، نظراً لسهولة تنفيذها وتسويقها للشركات الإنتاجية.

مشيراً أن أهمية الابتكار تكمن في أنه خلص لطريقة جديدة في إنتاج المعادن المركبة المستخدمة في صناعة السيارات والطائرات، وذلك نظرا لما تملكها هذه المعادن من خواص ميكانيكية وفيزيائة كخفة الوزن وقوة المتانة والصلادة ومقاومتها للتآكل والصدأ".

كما نالت اليمن المركز الثاني في ذات المعرض "ايتكس" 2019 في مجال تقنية الأغذية، حصل فيها ممثل اليمن عن جامعة حضرموت عوض خالد طالب على الميدالية الفضية.

وتأتي أهمية الاختراع اليمني المقدم إلى المعرض في مجال الاغذية ان ممثل اليمن عوض طالب قدم تقنية جديدة في العالم لحفظ الاغذية واكتشاف اللحم والاغذية الفاسدة عن طريق مواد غير ضارة تلصق مباشرة على اغلفة الاطعمة كاللحم وتعطي النتيجة مباشرة اما بصلاحية الغذاء او بعدم الصلاحية، وحقق اختراع ممثل اليمن ضجة كبقية إخوانه اليمنيين، غير ان اختراع عوض كان اقل كلفة واخف وزنا وبامكانات كانت محل اعجاب المحكمين في تحقيق نجاح غير متوقع..

ويعتبر المخترع عوض الذي مثل اليمن في المعرض بصورة رسمية، تعرض لاهمال صادم من قبل السفارة والملحقية وفق ما اورد زملاء له ل"نيوزيمن"، خاصة وان مواده تعرضت للتفتيش والمصادرة في مطار كوالالمبور في وقت حاز مشاركو الدول على استقبال رسمي واهتمام كبير من قبل سفارات بلدانهم بماليزيا..

ويعد المعرض الدولي للاختراع والابتكار والتكنولوجيا بنسخته الثلاثين من أهم وأكبر معارض الاختراع في العالم بدعم ورعاية حكومية ماليزية وتشارك فيه دول كثيرة من مختلف القارات تتنافس في مجالات "الزراعة وصناعة السيارات والطيران والبيئة والطاقة والصحة والبناء والإلكترونيات والتكنولوجيا الحيوية وعلم المواد.