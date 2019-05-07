النيران تتسبب بمقتل 33 شخصا جنوب السودان

تسبب إشتعال النيران بمقتل 33 شخصاً في ولاية غرب بحر الغزال جنوب السودان .

قال متحدث باسم رئيس جنوب السودان، إن 33 شخصا فى ولاية غرب بحر الغزال قد لقوا حتفهم، بعد أن اجتاحت النيران 4 قرى يوم الأحد.

وأضاف المتحدث باسم رئيس جنوب السودان، أن النيران التى امتدت إلى القرى نجمت عن حريق غابات أججته رياح قوية.