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النيران تتسبب بمقتل 33 شخصا جنوب السودان

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تسبب إشتعال النيران بمقتل 33 شخصاً في ولاية غرب بحر الغزال جنوب السودان .

قال متحدث باسم رئيس جنوب السودان، إن 33 شخصا فى ولاية غرب بحر الغزال قد لقوا حتفهم، بعد أن اجتاحت النيران 4 قرى يوم الأحد.

وأضاف المتحدث باسم رئيس جنوب السودان، أن النيران التى امتدت إلى القرى نجمت عن حريق غابات أججته رياح قوية.

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