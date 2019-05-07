شكرا لقرائتكم خبر عن "طرق دبي" تدعم حملة "سقيا الأمل" بحفر 10 آبار في 10 دول والان مع التفاصيل

أعلن مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، دعم الهيئة مبادرة "سقيا الأمل" عبر حفر 10 آبار في 10 دول، هي إندونيسيا وكوسوفو والسنغال والنيجر ونيبال وغانا وتنزانيا وإثيوبيا والهند ومالي، وفقا للعين الإخبارية.

وتأتي المبادرة استجابة لدعوة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة للمشاركة في سباق سقيا الأمل.

وجاء الإعلان خلال استضافة هيئة الطرق والمواصلات في دبي جهاز سقيا الأمل؛ حيث شارك مطر الطاير وموظفو الهيئة في استخدام جهاز ضخ المياه الافتراضي، وقاموا بتعبئة المئات من زجاجات المياه لدعم الحملة، حيث ستقوم مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية بالتبرع بنفس كمية المياه الإجمالية التي تضخُّها كل جهة وكل مؤسسة وإيصالها إلى المحتاجين والمحرومين في المجتمعات الأقل حظا من المياه في العالم.

وأعرب الطاير عن سروره بالمشاركة في حملة «سقيا الأمل» بوصفها المبادرة الفريدة من نوعها التي تسهم في توفير الماء للمناطق التي تعاني شُحّا في موارد المياه الصالحة للشرب، مشيرا إلى أن مبادرة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتوفير المياه الصالحة للاستخدام البشري، تعكس استمرار مبادرات الخير والعطاء لدولة الإمارات والتي شملت كل المجالات والقطاعات من تعليم وصحة وإغاثة ومعرفة في أرجاء العالم كافة.