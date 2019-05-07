شكرا لقرائتكم خبر عن إب: مليشيا الحوثي تداهم منازل أبناء العود وتختطف مواطنين والان مع التفاصيل

قالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي نفذت مداهمات على منازل في منطقة العود بمحافظة إب وقامت باتخطاف مواطنين واقتيادهم لمكان مجهول. وذكرت المصادر إن مليشيا الحوثي الانقلابية اقتحمت قرية صناع بجبل العود وعدداً من القرى في العود ودخلت منازل مواطنين ونهبت ممتلكاتهم ومنها سيارات وروعت الأطفال والنساء. Advertisements وأكدت المصادر، اختطاف المليشيا الحوثية لعدد من المواطنين في قرية صناع جبل العود واقتادتهم إلى جهة مجهولة. وذكرت المصادر ذاتها، أن المليشيا الحوثية اقتحمت منزل المواطن خالد عزيز واختطفته ونهبت سيارته كما اختطفت آخرين من قرى صناع.

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