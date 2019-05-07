شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 4 من عناصر القاعدة في غارة جوية بمأرب والان مع التفاصيل
لقي أربعة من عناصر تنظيم القاعدة مصرعهم، اليوم الثلاثاء، في غارة جوية لطائرة أمريكية بدون طيار، بمحافظة مأرب .
وقالت مصادر محلية في مأرب، أن طائرة أمريكية بدون طيار إستهدفت مركبة تقل مسلحين من تنظيم القاعدة، مما أسفر عن مقتل أربعة من عناصر التنظيم الإرهابي .
وتأتي هذه الغارة في إطار التعاون اليمني الأميركي لمحاربة الإرهاب والعناصر المتطرفة .
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