شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. مخطط قطري يستهدف البرلمان الليبي بسبب دعم المشير حفتر والان مع التفاصيل

قال فيديو نشرته منصة قطريليكس على يوتيوب، أن النظام القطري يسعى إلى تفتيت البرلمان الليبي بعد أن استنفد كل السبل لإنقاذ ميليشياته في ليبيا .

وأشار الفيديو إلى أن تنظيم الحمدين بث سمومه لضرب مواقف القوى الداعمة للجيش الوطني، ومنها البرلمان الليبي، وهو ما كشفه النائب صالح افحيمة الذي استعرض تفاصيل مخطط الحمدين الخبيث .

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ولفت الفيديو إلى أن قطر تقود مخطط لتفتيت البرلمان بسبب دعمه لقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر، وتستهدف رفغ الغطاء السياسي عن عملية الطوفان .

وأكد الفيديو أن قطر مولت إجتماعاً مشبوهاً لبعض البرلمانيين تحت رعاية إخوان طرابلس لتنفيذ هذا المخطط .. مضيفاً أن الدوحة وضعت أجندة الإجتماع ومخرجاته ووزعت الأدوار على الأعضاء .

ووصف الفيديو مخرجات هذا الإجتماع المشبوه بـ"الخبيثة" .. لافتاً إلى أنه دعا إلى تغيير رئاسته ونقل مقره إلى معقل الإخوان في ليبيا .