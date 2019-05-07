انت الان تتابع فنزويلا: 5 قتلى وتوقيف 233 شخصا خلال صدامات الأسبوع الماضي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
قتل خمسة أشخاص وأوقف 233 خلال صدامات الأسبوع الماضي في فنزويلا على هامش التظاهرات التي أعقبت دعوة زعيم المعارضة خوان غوايدو إلى تمرد عسكري ضد الرئيس نيكولاس مادورو، على ما أعلن المدعي العام طارق وليام صعب الإثنين.
وقال صعب في مقابلة تلفزيونية "حصلت حوالى 233 عملية توقيف وقتل خمسة أشخاص. وجميع هذه الحالات قيد التحقيق".
وكانت منظمة العفو الدولية أفادت في حصيلة سابقة عن سقوط أربعة قتلى خلال الاشتباكات التي وقعت بين انصار المعارضة والقوات الفنزويلية على هامش تظاهرات حاشدة جرت الثلاثاء والاربعاء في جميع أنحاء فنزويلا.
وجرت التظاهرات بعدما دعا غوايدو القوات المسلحة إلى التمرد، وقد أعلن صباح الثلاثاء الماضي أنه حصل على دعم مجموعة من الجنود المتمردين.
غير أن مادورو أكد في المساء أنه "أفشل" هذه "المناوشات الانقلابية" مؤكداً أن "الخونة" سيُعاقبون.
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