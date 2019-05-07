شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة العامة للاستعلامات تخاطب أفريقيا باللغة البرتغالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات موقعاً إلكترونياً جديداً باللغة البرتغالية ضمن مواقع البوابة الإلكترونية (مصر – أفريقيا) التى أطلقتها الهيئة للتواصل مع الشعوب الأفريقية فى إطار الدعم الإعلامى لرئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.

وصرح الكاتب الصحفى ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأن إصدار هذا الموقع باللغة البرتغالية يستهدف التواصل مع شعوب خمس دول أفريقية ناطقة باللغة البرتغالية وهى: أنجولا – الرأس الأخضر – غينيا بيساو – موزمبيق – ساوتومى وبرنيسيب، فضلاً عن أن اللغة البرتغالية هى إحدى اللغات الرسمية للاتحاد الأفريقى.

وأضاف رشوان أن الموقع يستهدف أيضاً إتاحة المعلومات عن أفريقيا أمام الناطقين باللغة البرتغالية فى أنحاء العالم خاصة فى البرتغال بالإضافة إلى البرازيل التى يبلغ عدد سكانها أكثر من 200 مليون نسمة، ومن المهم أن تتابع هذه الشعوب أخبار أفريقيا وشئونها من مصادر مصرية.

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وأشار رشوان إلى أن الموقع يتضمن قاعدة معلومات شاملة عن مصر فى كافة المجالات وكذلك ملفات موسعة عن علاقات مصر مع كل دولة من الدول الأفريقية، بالإضافة إلى ملفات معلومات شاملة عن الدول الأفريقية تشمل بيانات أساسية واقتصادية وثقافية واجتماعية وسياسية وغيرها.

كما يتم تحديث الموقع على مدار الساعة بأخبار وتقارير من مصر ومن جميع الدول الأفريقية.

وأكد رئيس هيئة الاستعلامات أن بوابة "مصر – أفريقيا" التى أطلقتها الهيئة فى العاشر من فبراير الماضي، تصدر الآن بعدد (8) لغات هي: العربية – والانجليزية والفرنسية ولغة الهوسا واللغة السواحيلية واللغة الأمهرية واللغة الصينية بالإضافة إلى اللغة البرتغالية التى تمت إضافتها، مشيراً إلى أن هذه البوابة تعمل كمنصة للتواصل والتلاقى مع الشعوب الأفريقية وتوفر تدفقاً للمعلومات المدققة عن أفريقيا للشعب المصرى وشعوب القارة وللمهتمين فى أنحاء العالم.