كلية الإعلام في الجامعة اللبنانية- الفرع الثاني تفوز بالمرتبة الأولى في مسابقة الإبداع

فاز فريق كلية الإعلام – الفرع الثاني في الجامعة ال​لبنان​ية بالمرتبة الأولى في المسابقة الجامعيّة "Unleash Your Creativity" ، التي نظمتها مجموعة "فرناند حصري" بتاريخ ٢ أيار ٢٠١٩ في مركز التدريب والمؤتمرات - مبنى الميدل إيست، والهادفة في نسختها الرابعة إلى خلق حملة تسويق متكاملة لمجموعة سعد تورز Saad Tours السياحية.

وتمكن الفريق المؤلف من الطالبات: جنيفر حلو، مورغانا عيسى، ليال سالم، جويل داغر وريمي بو غصن (سنة ثالثة علاقات عامة وإعلان) من ابتكار فكرة سياحية متميزة لجذب اللبنانيين المقيمين والمغتربين والسياح للتعرّف على المواقع الخلابة في لبنان. وفيما فازت ​الجامعة اللبنانية​ بالمرتبة الأولى في المسابقة، حلّت ​الجامعة الاميركية​ في ​بيروت​ AUB في المرتبة الثانية و​جامعة الروح القدس​ - ​الكسليك​ USEK في المرتبة الثالثة.

وكان قد تأهل للنهائيات ١١ فريقًا من جامعات: اللبنانية (كلية الإعلام – 2)، الاميركية في بيروت AUB ، اللبنانية الاميركية LAU ، الكسليك USEK، البلمند واليسوعية USJ ، وفازوا بستّ حصص تدريبية مع أهم المدربين في مجالات التسويق والإعلان.

وتأهلت من كلية الإعلام – الفرع الثاني، 3 فرق هي: الفريق الفائز، والفريق الثاني الذي ضم الطالب أنطوني الراعي، والفريق الثالث الذي ضم الطالبتين موريال معلوف وكلارا مرهج.

هذا وأشرف على الفريق الفائز كلّ من الدكتور وليد صليبي والدكتورة نسرين زمار من قسم العلاقات العامة واتصال المؤسسات، فيما حضر مجريات المسابقة رئيسة قسم العلاقات العامة واتصال المؤسسات الدكتورة ماري نويل الخوري والدكتورة دنيا جريج من قسم الصحافة.