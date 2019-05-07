قاسم هاشم شدد على ضرورة اقرار اصلاحات في الموازنة تعتمد العدالة الاجتماعية

شدد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ على ضرورة اقرار اصلاحات في ​الموازنة​ تعتمد العدالة الاجتماعية، واكد ان البلد قادر على تجاوز الازمة الاقتصاية، ونحن اليوم نعيش ضغط الوقت لتخفيض عجز الموازنة. واعتبر ان هناك ابواب كثيرة للهدر يمكن الاستفادة منها لتخفيف العجز في الموازنة بدل التعرض للرواتب والاجور.

واعتبر هاشم في حديث تلفزيوني، انه خلال جلسات الحكومة القادمة هناك مقاربة دقيقة لبنود الموازنة كي لا نقع بما وقعنا فيه في الموازنة السابقة وفي ​سلسلة الرتب والرواتب​، واوضح ان اليوم هناك انكماش اقتصادي وهذا يتطلب بحثا لتأمين ايرادات اوسع.

ولفت الى ان ​كتلة التنمية والتحرير​ قدمت اقتراح قانون لان يكون التحاق الناجحين في مجلس الخدمة مباشر دون الحاجة الى مرسوم، وذلك بعد تأمين الاعتمادات.