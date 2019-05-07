شرف الدين: يجب ان تكون الموازنة مقرونة بقطع الحسابات

أشار النائب الأول السابق لحاكم ​مصرف لبنان​ ​رائد شرف الدين​ إلى "دور مصرف لبنان في الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة ومهامه في التنمية ​الإقتصاد​ية والإجتماعية ودوره الرقابي على ​المصارف​".

وفي موضوع الأزمة الاقتصادية، قدم شرحا مفصلا عن "الفارق بين الإقتصاد الريعي والإقتصاد المنتج"،

واعتبر أن "الإقتصاد المنتج هو الذي يؤدي الى التنمية وخلق فرص عمل ويخفف من ​الهجرة​ ويؤدي الى تثبيت الناس في مناطقهم".

وفي موضوع ​الموازنة​، رأى أنها "تقدم معالجة لمكامن الهدر، وتلحظ الإصلاحات المطلوبة في هذا الإطار"، مشددا على ضرورة أن "تكون الموازنة مقرونة بقطع الحسابات عن الموازنات السابقة"، مؤكدا أن "أزمة ​النزوح السوري​ شكلت عبئا كبيرا على ​المالية العامة​ والإقتصاد الوطني".