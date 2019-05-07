أشار النائب الأول السابق لحاكم مصرف لبنان رائد شرف الدين إلى "دور مصرف لبنان في الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة ومهامه في التنمية الإقتصادية والإجتماعية ودوره الرقابي على المصارف".
وفي موضوع الأزمة الاقتصادية، قدم شرحا مفصلا عن "الفارق بين الإقتصاد الريعي والإقتصاد المنتج"،
واعتبر أن "الإقتصاد المنتج هو الذي يؤدي الى التنمية وخلق فرص عمل ويخفف من الهجرة ويؤدي الى تثبيت الناس في مناطقهم".
وفي موضوع الموازنة، رأى أنها "تقدم معالجة لمكامن الهدر، وتلحظ الإصلاحات المطلوبة في هذا الإطار"، مشددا على ضرورة أن "تكون الموازنة مقرونة بقطع الحسابات عن الموازنات السابقة"، مؤكدا أن "أزمة النزوح السوري شكلت عبئا كبيرا على المالية العامة والإقتصاد الوطني".
كانت هذه تفاصيل خبر شرف الدين: يجب ان تكون الموازنة مقرونة بقطع الحسابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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