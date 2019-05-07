السيد: كيف أهدر مصرف لبنان7 مليار دولار ومن إستفاد؟

علق النائب ​جميل السيد​ على كلام رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ من ​بعبدا​ قائلا: "الحريري من بعبدا: نريد الإصلاح ومصارحة الناس عن أزمة اقتصادية! يعني أدفعوا! إذا عم تصارح الناس لازم تقول مين السبب؟ وليش وصّلتوا البلد لهون؟ ووين راحت المصاري؟ ومين وظّف الآلاف عشوائي؟ وكيف أهدر مصرف لبنان7 مليار ​دولار​؟ ومين إستفاد؟ ومين حاسبتوا؟ هيك بتكون المصارحة وغير هيك نفاق".

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