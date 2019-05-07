اشار وزير ​الصناعة​ ​وائل ابو فاعور​ قبيل جلسة الحكومة في السراي الحكومة لاستكمال البحث في مشروع ​الموازنة​، الى ان "هناك إجراءات جذرية يجب القيام بها، اعادة النظر بالاملاك البحرية والرواتب العالية في كثير من الادارات".

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كانت هذه تفاصيل خبر وائل ابو فاعور: هناك إجراءات جذرية يجب القيام بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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