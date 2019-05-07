روكز: يجب اللجوء الى ايقاف مزاريب الهدر الأساسية ومكافحة الفساد

اشار عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​شامل روكز​ إلى أن "انتشار الشائعات حول الوضع المالي امر خطر جداً وعلى ​الأجهزة الأمنية​ متابعة هذه المصادر التي تشوه الحركة المطلبية للمعترضين"، لافتا الى اننا "كدولة لا يوجد لدينا خطة اقتصادية و​الشعب اللبناني​ اصبح في خدمة الدين والمصارف".

وفي حديث تلفزيوني رأى روكز أن "​القطاع المصرفي​ في لبنان هو قطاع ناجح ويجب ان نساعد على حمايته والحفاظ عليه وبدوره عليه المساهمة في الحل"، مضيفا:"علينا أن نضع خطة إقتصادية ونقدية تحاكي ​الموازنة​"، مؤكدا ان "الشعب اللبناني تحمّل كثيراً وهو ليس مذنباً ولا يتحمّل مسؤولية الهدر والعجز في الدولة وسرقة المال العام على مدى سنوات".

ولفت الى ان "الإعتراضات فرصة جيدة لتحقيق إصلاحات هيكلية في مؤسسات الدولة بطريقة صحيحة، ويجب اللجوء الى ايقاف مزاريب الهدر الأساسية و​مكافحة الفساد​"، مضيفا:"على ​الحكومة​ ان تستمع لصوت الناس وان توازن ذلك مع مصلحة الدولة".

وأوضح روكز أنه "لا يوجد توازن عسكري بين اسرائيل والجيش اللبناني ولكن في الوقت نفسه نملك قدرة رعب هائلة ويجب استثمارها في المواجهة مع اسرائيل".