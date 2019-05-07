باسيل التقى السفيرة الاميركية وبحث معها الاوضاع العامة

بحث وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ مع سفيرة الولايات المتحدة الاميركية اليزابيت ريتشارد الاوضاع والتطورات في ​لبنان​ والمنطقة.

والتقى باسيل المدير السياسي للخارجية البريطانية ريتشارد مور يرافقه السفير البريطاني كريس رامبلنغ.واشار مور الى اننا "تبادلنا الرأي مع الوزير باسيل عن التطورات في المنطقة، وتناولنا موضوعي ايران والصراع العربي الاسرائيلي. كما تحدثنا عن لبنان وازدهاره الاقتصادي واستقراره الأمني، واتسم تبادل الرأي هذا بالايجابية".كما بحث باسيل سفيرة ​الاتحاد الاوروبي​ ​كريستينا لاسن​ المواضيع بشكل عام.

من جهة ثانية، تسلم الوزير باسيل نسخة عن أوراق اعتماد سفيري ​فنزويلا​ هاسوس غونزاليس و​اندونيسيا​ هاجريناتو توهاري، تمهيدا لتقديمها في وقت لاحق الى ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​