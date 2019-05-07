الخارجية الروسية: لقاء بين لافروف وبومبيو في سوتشي في 14 أيار

أفادت وزارة الخارجية الروسية عن "لقاء بين وزير الخارجية الروسي ​سيرغي لافروف​ ووزير الخارجية الاميركي ​مايك بومبيو​ في سوتشي في 14 أيار".

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