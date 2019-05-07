قوى الامن: توقيف شخصين بعد مداهمة شقة بالدورة تستخدم لتخزين وتوضيب المخدرات

أفادت المديرية العامة ل​قوى الامن الداخلي​ بانه "في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها ​شعبة المعلومات​ في قوى الامن الداخلي بغية الحد من خطر ​المخدرات​ على ​المجتمع اللبناني​، وتوقيف العصابات التي تنشط في هذا المجال، توافرت معلومات لدى قطعاتها المختصة عن نشاط إحدى عصابات تجارة وترويج المخدرات بين ​البقاع​ و​بيروت​ وعلى الأثر، ونتيجة المتابعة والرصد تمكنت هذه الشعبة من تحديد مكان تواجد شقة تستخدم لتخزين وتوضيب وتوزيع المخدرات في محلة ​الدورة​ وبتاريخ 2/5/2019، داهمت قوة تابعة لشعبة المعلومات الشقة المذكورة وأوقفت بداخلها كل من ب. ا. من مواليد عام 1999، سوري الجسينة وع. ا. من مواليد عام 2001، سوري الجنسية وبتفتيشها، ضبطت كمية من المخدرات هي كالآتي /132/ غ من مادة السالفيا، /145/ غ من مادة ​الكوكايين​ داخل علبة بلاستيكية عدد /2/، علبة بلاستيكية بداخلها /70/ غ باز كوكايين، /42/ كبسولة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين، ميزان رقمي حساس، اكياس نايلون فارغة و/240/ كبسولة فارغة تستخدم لتعبئة المخدرات، ادوات مختلفة تستخدم لتعبئة وتوضيب المخدرات، حقائب يتم نقل المخدرات بواسطتها، بالإضافة إلى /12/ جهاز خليوي وبالتحقيق معهما، اعترفا بقيامهما بتخزين وتوضيب وترويج المخدرات لصالح أحد التجار في ​منطقة البقاع​، وان الشقة هي مكان التقاء وانطلاق المروجين، كما تبين أنهما قد دخلا البلاد خلسة وأجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة ​القضاء​، والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين.