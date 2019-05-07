السلطات الالمانية: قرار إعادة الانتخابات في إسطنبول غير مفهوم

اعتبرت السلطات الالمانيةأن "قرار إعادة ​الانتخابات​ في ​إسطنبول​ غير مفهوم". وكانت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا قد قررت إعادة الانتخابات المحلية التي أجريت في إسطنبول، بعدما تقدم حزب العدالة والتنمية الذي خسر رئاسة البلدية بطعن في نتائجها بدعوى أنها شهدت "مخالفات ممنهجة خلال عملية فرز الأصوات".

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