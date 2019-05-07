جاويش أوغلو: نقترح على واشنطن إنشاء مجموعة عمل مشتركة لتبديد مخاوفها من "إس- 400" الروسية

لفت وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إلى أن "تركيا عرضت على الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي إنشاء مجموعة عمل مشتركة لإزالة مخاوفهما المتعلقة بشراء أنقرة منظومة "إس- 400" الصاروخية للدفاع الجوي من روسيا"، مشيراً إلى أنه "على الولايات المتحدة قبول هذا الاقتراح إن كانت صادقة".

ودعا الخبراء إلى "إعداد تقريرهم في هذا الشأن، ليتم تقديم نسخة منه لتركيا ونسخة أخرى للناتو، وقتها يمكن تبيان صحة الادعاءات الأميركية"، مشيراً إلى أن "تركيا بحاجة ماسة لنظام دفاع جوي بسبب التهديدات التي تواجهها".

وأشار إلى أن "حلفاء أنقرة، وعلى رأسهم أمريكا وألمانيا وهولندا على وجه الخصوص، قاموا بسحب بطاريات صواريخ الدفاع الجوي التي كانت موجودة في المناطق الحدودية الجنوبية لتركيا، رغم عدم امتلاك تركيا حاليا أنظمة دفاع جوي".