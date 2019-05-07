هنية يشكر قطر على تخصيص 480 مليون دولار للفلسطينيين

أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، عن "شكره وتقديره لقرار قطر تخصيص مبلغ 480 مليون دولار لدعم صمود الفلسطينيين في القطاع والضفة"، مشيراً إلى "أننا تلقينا باحترام وتقدير القرار الأميري القطري بتخصيص مبلغ 480 مليون دولار لدعم صمود الشعب الفلسطيني في الضفة والقطاع، والذي يأتي في اليوم الأول من أيام شهر رمضان المبارك".
وأكد أن "الشعب الفلسطيني يحفظ هذه المواقف الكريمة لقطر التي لم تتوقف يوما حتى في أصعب الظروف بما يعكس حقيقة المواقف القطرية تجاه فلسطين وشعبها".
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