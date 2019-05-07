هنية يشكر قطر على تخصيص 480 مليون دولار للفلسطينيين

أعرب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" ​إسماعيل هنية​، عن "شكره وتقديره لقرار قطر تخصيص مبلغ 480 مليون ​دولار​ لدعم صمود ال​فلسطين​يين في القطاع والضفة"، مشيراً إلى "أننا تلقينا باحترام وتقدير القرار الأميري القطري بتخصيص مبلغ 480 مليون دولار لدعم صمود ​الشعب الفلسطيني​ في الضفة والقطاع، والذي يأتي في اليوم الأول من أيام ​شهر رمضان​ المبارك".

وأكد أن "الشعب الفلسطيني يحفظ هذه المواقف الكريمة لقطر التي لم تتوقف يوما حتى في أصعب الظروف بما يعكس حقيقة المواقف القطرية تجاه فلسطين وشعبها".