أردوغان: قرار إعادة انتخابات اسطنبول خطوة مهمة لتعزيز ديمقراطيتنا

لفت الرئيس التركي ​رجب طيب أردوغان​ إلى أن "قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعادة ​الانتخابات​ المحلية في مدينة ​اسطنبول​ خطوة مهمة نحو تعزيز الديمقراطية في البلاد"، مشيراً إلى "اننا نؤمن بشكل راسخ بحدوث تلاعب منظم وفقدان للشرعية ومخالفات في الانتخابات المحلية ب​إسطنبول​".

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