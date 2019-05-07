النشرة: حنكش سيتوجه إلى بكركي لنقل مطالب أهالي المنصورية للراعي

علمت "​النشرة​" ان "عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ سيتوجه الى بكركي بعد الظهر لنقل شكاوى اهالي ​المنصورية​ الى ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ بشأن مد ​خطوط التوتر العالي​ في البلدة". يذكر انه وقع اشكال بين ​القوى الامنية​ واهالي المنصورية، واستخدمت العناصر العصي لتفريق المواطنين.

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