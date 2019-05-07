اشار وزير ​الاتصالات​ ​محمد شقير​ في تصريح له قبيل جلسة الحكومة في السراي الحكومة لاكمال دراسة ​الموازنة​ عن اضراب موظفي اوجيرو، الى انه "اختلطت عليهم الامور فكانوا يعتقدون انهم سيخسرون تعويضهم القديم".

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كانت هذه تفاصيل خبر شقير عن اضراب موظفي اوجيرو: كانوا يعتقدون انهم سيخسرون تعويضهم القديم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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